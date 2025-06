Παίκτης των Χιούστον Ρόκετς είναι πλέον ο Κέβιν Ντουράντ, με τους Φοίνιξ Σανς να προχωρούν στην ανταλλαγή, δίνοντας τους Τζέιλεν Γκριν, Ντίλον Μπρουκς.

Το trade που όλοι περίμεναν στο NBA πήρε... σάρκα και οστά. Ο Κέβιν Ντουράντ έγινε ανταλλαγή από τους Φοίνιξ Σανς και θα φοράει από την επόμενη σεζόν τη φανέλα των Χιούστον Ρόκετς.

Με τα ανταλλάγματα να είναι οι Τζέιλεν Γκριν, Ντίλον Μπρουκς, το Νο10 pick στο Draft του 2025 και πέντε επιλογές του δευτέρου γύρου, όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια.

Σε συνέχεια των παραπάνω, αναφέρει πως τις τελευταίες 24 ώρες οι Σανς συζήτησαν τόσο με τους Ρόκετς, όσο και με τους Χιτ, με την απόφασή τους να είναι τελικά οι Χιούστον. Οι Φοίνιξ Σανς μετά τη φετινή τους αποτυχία πήγαν για... ολικό λίφτινγκ. Και δίπλα στον Ντέβιν Μπούκερ, πλέον προσέθεσαν έναν πολύ καλό σκόρερ αλλά και τον πολύ έμπειρο και «σκληρό» Καναδό. Τη στιγμή που οι Ρόκετς φαίνεται πως προσέθεσαν τον σταρ που θέλουν για το all in της επόμενης σεζόν, με σκοπό να φτάσουν ως το τέλος της διαδρομής.

Ο Ντουράντ τραυματίστηκε στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν, με τους Σανς να αποτυγχάνουν παταγωδώς. Και τον ίδιο να γράφει 26.6 πόντους με 43% στο τρίποντο, 6.0 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ στα 62 παιχνίδια που αγωνίστηκε. Ενώ θυμίζουμε πως ο Ντουράντ στα 37 του χρόνια έχει λαμβάνειν 54 εκατομμύρια δολάρια, όντας στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου, το οποίο και υπέγραψε τη σεζόν 2022-23.

BREAKING: The Phoenix Suns are trading two-time NBA Finals MVP Kevin Durant to the Houston Rockets for Jalen Green, Dillon Brooks, the No. 10 pick in the 2025 draft and five second-round picks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/EwrbA2ES9O