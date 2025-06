Ψηφίσατε: Οι All Time Θάντερ/Σούπερσονικς θα νικούσαν τους All Time Πέισερς

Το Gazzetta έφτιαξε τις All Time ομάδες των Θάντερ(Σούπερσονικς) και Πέισερς και ζήτησε από τους αναγνώστες του να ψηφίσουν. Η διαφορά ήταν μεγάλη.

Μετά τη νίκη των Πέισερς στο Game 6 επί των Θάντερ, οι δύο ομάδες θα προετοιμαστούν για το καθοριστικό Game 7 που θα κρίνει τον φετινό πρωταθλητή του ΝΒΑ. Το Gazzetta για άλλη μια φορά είχε βάλει στην... εξίσωση τους αναγνώστες του. Έφτιαξε τις all time ομάδες των δύο αντιπάλων (για την Οκλαχόμα πήραμε παίκτες και από την εποχή του Σιάτλ) και ζήτησε από τον κόσμο να ψηφίσει ποιος θα νικούσε σε σειρά best of seven.

Η διαφορά ήταν μεγάλη αφού η επίλεκτη ομάδα των Θάντερ/Σούπερσονικς νίκησε εύκολα, συγκεντρώνοντας το 83% των ψήφων. Κάτι που αναμενόταν αν δει κάποιος και τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Σίγουρα η πρώτη ομάδα είχε περισσότερες λύσεις και ποιότητα.

Θάντερ/Σουπερσόνικς

Πεντάδα: Γκάρι Πέιτον, Ράσελ Γουέστμπρουκ, Ρέι Άλεν, Κέβιν Ντουράντ, Σον Κεμπ

Πάγκος: Ντένις Τζόνσον, Ρασάρντ Λιούις, Γκας Γουίλιαμς, Σπένσερ Χέιγουντ, Τζακ Σίκμα, Ντέιλ Έλις, Ντέτλεφ Σρεμπφ

Πέισερς

Πεντάδα: Τζέιλεν Ρόουζ, Ρέτζι Μίλερ, Πολ Τζορτζ, ΜακΓκίνις, Ζερμέιν Ο'Νίλ

Πάγκος: Μαρκ Τζάκσον, Ντάνι Γκρέιντζερ, Ρον Αρτέστ, Μελ Ντάνιελς, Φρέντι Λιούις, Ρικ Σμιτς, Βίκτορ Ολαντίπο