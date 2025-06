All Time Θάντερ/Σούπερσονικς vs All Time Πέισερς: Ποιος θα νικούσε; (poll)

Το Gazzetta έφτιαξε τις All Time ομάδες των Θάντερ(Σούπερσονικς) και Πέισερς και ζητά από τους αναγνώστες του να ψηφίσουν ποιος θα νικούσε σε σειρά best of seven.

Ο Χαλιμπέρτον το έκανε ξανά στο Game 1 με τους Θάντερ, δίνοντας προβάδισμα με 1-0 στη σειρά των τελικών κόντρα στην Οκλαχόμα. Σίγουρα ο πιο clutch παίκτης της postseason. Ο ηγέτης των Πέισερς με νικητήριο καλάθι, 0.3 για το τέλος χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.

Πλέον οι δύο ομάδες θα προετοιμαστούν για το Game 2, όπου οι Πέισερς με νίκη γίνονται τα αφεντικά για τίτλο. Το Gazzetta για άλλη μια φορά βάζει στην... εξίσωση τους αναγνώστες του. Φτιάξαμε τις all time ομάδες των δύο αντιπάλων (για την Οκλαχόμα πήραμε παίκτες και από την εποχή του Σιάτλ) και σας ζητάμε να ψηφίσετε ποιος θα νικούσε σε σειρά best of seven.

* Στις All Time ομάδες δεν περιλαμβάνονται παίκτες από το τωρινό ροστερ. Σίγουρα οι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και Χαλιμπέρτον θα μπορούσαν. Oι βασικές πεντάδες είναι ενδεικτικές. Ορισμένοι ίσως προτιμούν για βασικό κάποιον παίκτη που έχουμε βάλει στον πάγκο των ομάδων.

Θάντερ/Σούπερσονικς

Πεντάδα: Γκάρι Πέιτον, Ράσελ Γουέστμπρουκ, Ρέι Άλεν, Κέβιν Ντουράντ, Σον Κεμπ

Επιλέξαμε την συγκεκριμένη πεντάδα για να τους χωρέσουμε όλους. Πέιτον με Γουέστμπρουκ στα γκαρντ συνθέτουν ένα εξαιρετικό δίδυμο σε άμυνα και επίθεση. Ανεβάσαμε τον απίθανο σουτέρ Ρέι Άλεν στο 3 που θα δώσει το απαραίτητο τρίποντο στην ομάδα. Στο «4» ο απολαυστικός Κέβιν Ντουράντ. Ένας από τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία που δεν μαρκάρεται γιατί σουτάρει πάντα πάνω από τον αντίπαλο του. Και στη θέση του σέντερ ο Σον Κεμπ. Εκρηκτικός, δυνατός και εκ των σπουδαίοτερων dunker που έχει δει ποτέ το ΝΒΑ.

Πάγκος: Ντένις Τζόνσον, Ρασάρντ Λιούις, Γκας Γουίλιαμς, Σπένσερ Χέιγουντ, Τζακ Σίκμα, Ντέιλ Έλις, Ντέτλεφ Σρεμπφ

Πέισερς

Πεντάδα: Τζέιλεν Ρόουζ, Ρέτζι Μίλερ, Πολ Τζορτζ, ΜακΓκίνις, Ζερμέιν Ο'Νίλ

Εδώ οι επιλογές μας είναι σίγουρα λιγότερες και δεξαμενή δεν συγκρίνεται με αυτή των Θάντερ. Σκεφτήκαμε να κατεβάσουμε τον Πολ Τζορτζ στη θέση του point guard σε μια πεντάδα ειδικών συνθηκών. Αλλά τελικά πήγαμε σε μια πιο λειτουργική. Στη θέση του point guard ο Τζέιλεν Ρόουζ. Στα... φτερά ο φοβερός two way player στα χρόνια της Ιντιάνα, Πολ Τζορτζ και ο θρύλος και... killer, ο σπουδαίος Ρέτζι Μίλερ. Μιλάμε για επιθετικά υπερόπλα. Στο «4» θα πάει ο σπουδαίος Hall Of Famer ΜακΓκίνις και στη θέση του σέντερ τοποθετήσαμε τον χαρισματικό στα καλά του χρόνια, Ζερμέιν Ο'Νίλ.

Πάγκος: Μαρκ Τζάκσον, Ντάνι Γκρέιντζερ, Ρον Αρτέστ, Μελ Ντάνιελς, Φρέντι Λιούις, Ρικ Σμιτς, Βίκτορ Ολαντίπο

ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΤΩΡΑ

Έφτασε η ώρα να ψηφίσετε

Loading...