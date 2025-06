Το Gazzetta σας παρουσιάζει το προφίλ του νέου ιδιοκτήτη των Λος Άντζελες Λέικερς, Μαρκ Γουόλτερ που... κρύβεται πίσω από αρκετές ομάδες, μεταξύ αυτών και της Τσέλσι.

Από το 1979 έως και το 2025, ένα μέλος της οικογένειας Μπας είχε τον έλεγχο ενός εκ των πιο σπουδαίων, κατά πολλούς του σπουδαιότερου, franchise στο NBA. Οι Λος Άντζελες Λέικερς από τις 18 Ιουνίου έχουν αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ο Μαρκ Γουόλτερ αποτελεί έναν εκ των ισχυρότερων επιχειρηματιών παγκοσμίως.

Μπορεί η είδηση της πώλησης των Λέικερς, έναντι του ποσού των 10 δισεκατομμυρίων να αποτέλεσε ρεκόρ και να... έσκασε σαν κεραυνός εν αιθρία, όμως ο Γουόλτερ δεν είναι άγνωστος στο παγκόσμιο αθλητικό στερέωμα. Δεδομένα δεν είναι άγνωστος και στο Λος Άντζελες, αφού εμπλέκεται με τα μεγαλύτερα αθλητικά brand names της γειτονιάς του.

Το ερώτημα, βέβαια, που γεννάται, έχει να κάνει με το ποιος είναι τελικά ο άνθρωπος, πίσω από το ποσό ρεκόρ της εξαγοράς των Λέικερς, ο οποίος έχει προσωπικό Net Worth ύψους 12.5 δις, σύμφωνα με το Bloomberg.

Mark Walter is entering agreement to purchase majority ownership of the Lakers from the Buss family for a valuation of approximately $10 billion, the largest sale of a professional sports franchise in the world, sources tell ESPN. $10 billion. https://t.co/mgZkxcdXnp

Για να βρούμε την ιστορία του Μαρκ Γουόλτερ πρέπει να ξεκινήσουμε να... σκαλίζουμε στα τέλη της προηγούμενης χιλιετίας. Όταν και ιδρύθηκε η Guggenheim Partners, το 1999. Μία εταιρία που έχει την έδρα της στο Μανχάταν και προσφέρει επενδυτικές αλλά και χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίας.

Δραστηριοποιείται στους τομείς της επενδυτικής τραπεζικής, της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, των υπηρεσιών κεφαλαιαγοράς και των ασφαλιστικών υπηρεσιών, ενώ διαχειρίζεται περίπου 50 δις δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία. Ποιος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλός της; Φυσικά, ο νέος ιδιοκτήτης των Λος Άντζελες Λέικερς, Μαρκ Γουόλτερ.

Στα... στενά σοκάκια των γραφείων της Guggenheim Partners, ο Γουόλτερ γνωρίζει τον Τοντ Μπόελι. Αν σας λέει κάτι το όνομα, φυσικά και δεν κάνετε λάθος, μιας και μιλάμε για τον ιδιοκτήτη της Τσέλσι. Ο οποίος πέρασε από 2001, 14 χρόνια στην Guggenheim Partners και πλέον συμπορεύονται στην Τσέλσι.

Με τον Γουόλτερ να έχει στην κατοχή του 12.7% από την BlueCo, της κοινοπραξίας του επενδυτικού σχήματος που αγόρασε τους «μπλε» του Λονδίνου το 2022, αλλά όπως αναφέρεται, δεν εμπλέκεται καθόλου στην καθημερινότητα του συλλόγου.

Ο 65χρονος ξόδεψε μία... περιουσία για να γίνει το αφεντικό των Λος Άντζελες Λέικερς. Ωστόσο η εμπλοκή του με τους «λιμνανθρώπους» χρονολογείται για πρώτη φορά περίπου τέσσερα χρόνια πίσω. Όταν και απέκτησε το 27% των μετοχών από τον Φιλ Ανσάλτζ. Μία δραστηριότητα που έτρεξε και πάλι με τον Τοντ Μπόελι.

Το Λος Άντζελες τον γνωρίζει καλά. Τόσο, που ο Μάτζικ Τζόνσον ανέφερε με tweet του ότι αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τους Λέικερς. Βέβαια και η δική τους σύνδεση χρονολογείται αρκετά πίσω. Το 2014, οι δυο τους με πέντε ακόμα συνεταίρους, απέκτησαν τους Λος Άντζελες Σπαρκς στο WNBA.

Job well done to my sister Jeanie Buss for striking an incredible deal and picking the right person to carry on the @Lakers legacy and tradition of winning - Mark Walter, my business partner and friend! Mark Walter is the best choice and will be the best caretaker of the Laker…