Η οικογένεια Μπας ήρθε σε συμφωνία για να πουλήσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών των Λέικερς. Ιστορική αλλαγή για τους λιμνάνθρωπους.

Aλλαγές σε έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς στο ΝΒΑ. Η οικογένεια Mπας ήρθε για την πώληση της πλειοψηφίας των μετοχών των Λέικερς στον Μάρκ Γουόλτερ, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και πρόεδρο της TWG Global, σύμφωνα όσα αναφέρει ο Σαμς Σαράνια.

Η Τζίνι Μπας θα συνεχίσει να έχει ρόλο ως Κυβερνήτης της ομάδας μετά την πώληση. Από το 1979 μέχρι το 2013 την ομάδα την είχε ο Τζέρι Μπας και μετά τον θάνατο του ανέλαβε τα ηνία η Τζίνι Μπας. Ο Τζέρι Μπας αγόρασε τους Λέικερς από τον Τζακ Κεντ Κουκ το 1979 για 67,5 εκατομμύρια δολάρια και το franchise πέρασε στα παιδιά του όταν απεβίωσε το 2013.

Ο Γουόλτερ κατέχει μικρό πακέτο μετοχών στους Λέικερς από το 2021 και συνδέεται και με άλλους διάσημους αθλητικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των LA Dodgers, των Los Angeles Sparks του WNBA. Πλέον βγαίνει μπροστά και παίρνει πρωταγωνιστικό ρόλο ως ο μεγαλομέτοχος.

Mε τον Τζέρι Μπας στον προεδρικό θώκο οι λιμνάνθρωποι πανηγύρισαν 10 πρωταθλήματα και με την Τζίνι, ένα. Εκείνο του 2020 στη φούσκα. Από τις πιο εμβληματικές οικογένειες όλων των εποχών στον χώρο των επαγγελματικών αθλημάτων στις ΗΠΑ. Τέλος ο τεράστιος Κόμπι Μπράιαντ είχε χαρακτηρίσει τον Τζέρι Μπας ως τον κορυφαίο αθλητικό παράγοντα όλων των εποχών.

Jerry Buss bought the Lakers from Jack Kent Cooke in 1979 for $67.5 million, and the franchise passed to his children when he passed away in 2013. Now the iconic, 17-time championship is entering agreement to sell majority interest. https://t.co/xZfgJNlN30