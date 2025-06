Χιτ και Ρόκετς αύξησαν τις πιθανότητες τους για την απόκτηση του Κέβιν Ντουράντ, με τους Σπερς να μένουν πίσω.

Ο Κέβιν Ντουράντ είναι το πρόσωπο των ημερών στο ΝΒΑ, αφού υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα που τον θέλουν εκτός Φοίνιξ Σανς και πολύ δύσκολα η νέα σεζόν θα τον βρει στους ήλιους.

Το όνομα του έχει συνδεθεί με Ράπτορς, Σπερς, Χιτ, οι Ρόκετς και Τίμπεργουλβς. Σύμφωνα με Μέσο της Arizona, δεν φαίνεται να μπορούν να βρουν ανταλλαγή αυτή τη στιγμή για τον KD οι Σανς και έτσι ίσως αναγκαστούν να χαμηλώσουν τις απαιτήσεις τους για να βάλουν στο παιχνίδι υποψήφιους... μνηστήρες.

Και τώρα έρχεται ο έγκυρος Σαμς Σαράνια να το πάει... παρακάτω. Σύμφωνα με τον γνωστό δημοσιογράφο, Ρόκετς και Χιτ είναι οι επικρατέστεροι προορισμοί για τον Ντουράντ, ενώ από την άλλη οι Σπερς δείχνουν να χάνουν έδαφος.

Έχει βρίσκεται στα 36 του χρόνια και αναζητά ομάδα για να φτάσει στο τρίτο δαχτυλίδι της καριέρας του.

The Rockets and the Heat are more realistic landing spots for Kevin Durant than the Spurs at the moment, per @ShamsCharania



