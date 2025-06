Οι Σανς δεν βρίσκουν αυτό που θέλουν για την ανταλλαγή Ντουράντ και αναμένεται να αλλάξουν το πλάνο τους.

Ο Κέβιν Ντουράντ είναι το πρόσωπο των ημερών στο ΝΒΑ, αφού υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα που τον θέλουν εκτός Φοίνιξ Σανς.

Οι πρώτες που είχαν ακουστεί για αυτό το trade ήταν οι Ρόκετς με τους Ράπτορς και τους Σπερς. Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερο δημοσίευμα, εκείνες που είχαν καταθέσει πρόταση ήταν οι Χιτ, οι Ρόκετς και οι Τίμπεργουλβς.

Πάντως σύμφωνα με Μέσο της Arizona, δεν φαίνεται να μπορούν να βρουν ανταλλαγή για τον KD και έτσι ίσως αναγκαστούν να χαμηλώσουν τις απαιτήσεις τους για να βάλουν στο παιχνίδι υποψήφιους... μνηστήρες.

Ο KD ψάχνει το τρίτο πρωτάθλημα της καριέρας του μετά τα δύο σερί που πήρε στους Γουόριορς, του 2017 και το 2018, μαζί με τα βραβεία του MVP των τελικών. Έχει πατήσει τα 36 του και θέλει άλλη μια ευκαιρία για δαχτυλίδι.

