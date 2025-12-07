Ο Άντονι Ντέιβις ηγήθηκε των Μάβερικς (9-16) που επικράτησαν των Ρόκετς (15-6) με 122-109 στο Ντάλας.

Ο Άντονι Ντέιβις πραγματοποίησε κυρίαρχη εμφάνιση απέναντι στους Ρόκετς για τους Μάβερικς, που επικράτησαν με 122-109 και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 9-16, ρίχνοντας το Χιούστον στο 15-6.

Ο Ντέιβις γέμισε τη στατιστική του με 29 πόντους, 14/18 δίποντα, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 30 λεπτά, επιστρέφοντας στις καλές εμφανίσεις έπειτα από το ματς με την Οκλαχόμα όπου είχε 2 πόντους με 1/9 σουτ.

Από εκεί και πέρα, ο Κούπερ Φλαγκ είχε 19 πόντους για τους Τεξανούς, που συνεχίζουν από τη 12η θέση της κατάταξης στη Δύση. Όσον αφορά τους Ρόκετς, ο Κέβιν Ντουράντ σημείωσε τους 20 από τους 27 πόντους του στο πρώτο ημίχρονο, όμως δεν αγωνίστηκε καθόλου στην τέταρτη περίοδο.

Επιπλέον, ο Τζαμπάρι Σμιθ Jr. είχε 22 πόντους και ο Άαρον Χόλιντεϊ πρόσθεσε 19 πόντους για τις «Ρουκέτες», που δεν είχαν στη διάθεσή τους τον Αλπερέν Σενγκούν.

Τα δωδεκάλεπτα: 29-26, 57-57, 94-77, 122-109.