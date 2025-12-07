Ο Άντονι Ντέιβις πραγματοποίησε κυρίαρχη εμφάνιση απέναντι στους Ρόκετς για τους Μάβερικς, που επικράτησαν με 122-109 και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 9-16, ρίχνοντας το Χιούστον στο 15-6.
Ο Ντέιβις γέμισε τη στατιστική του με 29 πόντους, 14/18 δίποντα, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 30 λεπτά, επιστρέφοντας στις καλές εμφανίσεις έπειτα από το ματς με την Οκλαχόμα όπου είχε 2 πόντους με 1/9 σουτ.
Από εκεί και πέρα, ο Κούπερ Φλαγκ είχε 19 πόντους για τους Τεξανούς, που συνεχίζουν από τη 12η θέση της κατάταξης στη Δύση. Όσον αφορά τους Ρόκετς, ο Κέβιν Ντουράντ σημείωσε τους 20 από τους 27 πόντους του στο πρώτο ημίχρονο, όμως δεν αγωνίστηκε καθόλου στην τέταρτη περίοδο.
Επιπλέον, ο Τζαμπάρι Σμιθ Jr. είχε 22 πόντους και ο Άαρον Χόλιντεϊ πρόσθεσε 19 πόντους για τις «Ρουκέτες», που δεν είχαν στη διάθεσή τους τον Αλπερέν Σενγκούν.
Τα δωδεκάλεπτα: 29-26, 57-57, 94-77, 122-109.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.