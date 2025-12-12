Oι Ρόκετς ζορίστηκαν αλλά τελικά κατάφεραν να επικρατήσουν με 115-113 των Κλίπερς.

Με νίκη συνεχίζουν στο ΝΒΑ οι Ρόκετς. Η ομάδα του Χιούστον πήρε το θρίλερ με τους Κλίπερς και με αυτόν τον τρόπο πήγε στο 16-6 όντας μια από τις κορυφαίες ομάδες της Δύσης.

Η ομάδα από το Λος Άντζλελες δυσκολεύεται αρκετά και μετρά 6 νίκες και 19 ήττες στη σεζόν. Μοιραίος ο Μπατούμ στο τέλος με το λάθος που έκανε και στέρησε την ευκαιρία από τους Κλίπερς να ισοφαρίσουν.

Για τους νικητές ο Σενγκούν είχε 22 πόντους, 15 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ στον αντίποδα ο Ζούμπατς είχε 33 πόντους και 7 ριμπάουντ. Ο Τζαμπάρι Σμιθ είχε 18 με 10 ριμπάουντ, ενώ για τους ηττημένους 24 πέτυχε ο Λέοναρντ και 22 ο Χάρντεν.