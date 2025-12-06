Το NBA Live στο Gazzetta
Παρακολουθήστε live μέσω του Gazzetta την εξέλιξη των αναμετρήσεων του NBA.
Οι αναμετρήσεις
00:00 Μπρούκλιν Νετς - Νιου Όρλεαν Πέλικανς
02:00 Ουάσινγκτον Γουίζαρντς - Ατλάντα Χοκς
02:30 Κλίβελαντ Καβαλίερς - Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς
02:30 Ντιτρόιτ Πίστονς - Μιλγουόκι Μπακς
03:00 Μαΐάμι Χιτ - Σακραμέντο Κινγκς
03:00 Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Λος Άντζελες Κλίπερς
