Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα αναμένεται να επιστρέψει στη δράση πριν την έναρξη της σεζόν, σύμφωνα με τον Σαράνια, ο οποίος αποκάλυψε πως υπήρξε κοινό ενδιαφέρον ανάμεσα στους Σπερς και τον Ντουράντ.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα, αποτελούσε τον μεγάλο σταρ των Σαν Αντόνιο Σπερς τη φετινή σεζόν, ωστόσο από τα τέλη Φεβρουαρίου αναγκάστηκε να μείνει εκτός δράσης καθώς βρέθηκε να έχει πρόβλημα με βαθιά φλεβική θρόμβωση στον δεξί του ώμο.

Σύμφωνα ωστόσο με τα όσα μετέφερε ο Σαμς Σαράνια στην εκπομπή «The McAfee Show» όπου βρέθηκε καλεσμένος -και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο- η ομάδα από το Τέξας αναμένεται να έχει ξανά στο δυναμικό της από τη νέα σεζόν τον Γάλλο σέντερ!

Στα παιχνίδια που πρόλαβε να γράψει συμμετοχή κατά τη διάρκεια της σεζόν μετρούσε κατά μέσο όρο από 24,3 πόντους με 11 ριμπάουντ και 3,7 ασίστ σε 33,2 λεπτά εντός παρκέ.

Παράλληλα, ο γνωστός και έγκριτος insider του NBA, επιβεβαίωσε πως κοντά στο τέλος της περιόδου των trades, υπήρξε κοινό ενδιαφέρον από την πλευρά του Κέβιν Ντουράντ και των Σαν Αντόνιο Σπερς.

"The Spurs fully expect Wemby to be ready to go for the start of training camp..



There was mutual interest between the Spurs and Kevin Durant at the trade deadline" @ShamsCharania #PMSLive pic.twitter.com/pZXPVUZDko