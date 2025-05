Η κίνηση του Σπανούλη τη στιγμή που η Φενέρ σήκωσε την Euroleague (video)

Μπορεί να αναχώρησε από το Άμπου Ντάμπι έχοντας φτάσει μέχρι τον τελικό της Euroleague, αλλά για τον Βασίλη Σπανούλη, η 2η θέση ποτέ δεν ήταν αρκετή και γι' αυτό φρόντισε να πάρει μαζί του μια ανάμνηση.

Με τη Φενέρ να έχει επικρατήσει της Μονακό στον μεγάλο τελικό της Euroleague και τους πανηγυρισμούς από πλευράς της τουρκικής ομάδας να συνεχίζονται, όλα ήταν έτοιμα ώστε αρχικά ο Μάρκο Γκούντουριτς και εν συνεχεία οι υπόλοιποι να σηκώσουν το βαρύτιμο τρόπαιο.

Σε μια γωνιά ήταν ο Βασίλης Σπανούλης, μόνος του. Άλλωστε, πολλές φορές τα μεγαλύτερα (αθλητικά) δράματα, βιώνονται από τους μεγάλους πρωταγωνιστές εν μέσω μιας εσωτερικής μοναξιάς, κατά την οποία προσπαθούν να απαντηθούν τα κλασικά ερωτήματα: Πώς, γιατί, τι θα μπορούσε να γίνει αν, τι δεν έγινε σωστά...

Ποτέ στην καριέρα του ως αθλητής ή και τώρα ως προπονητής, δεν ήταν ο άνθρωπος που θα συμβιβαζόταν με τη δεύτερη θέση, όσο κι αν πολλές φορές βρισκόταν σε ρόλο αουτσάιντερ.

Γρήγορο... rewind στις 16/4/2024, όταν ως προπονητής του Περιστερίου έχει οδηγήσει την τότε ομάδα του στο Final Four του Basketball Champions League με νίκη επί της Βόννης και μέσα στα αποδυτήρια, όχι μόνο δεν έδωσε το έναυσμα για πανηγυρισμούς, αλλά στον πίνακα είχε σημειώσει ότι απομένουν άλλα δύο ματς, ώστε η ομάδα των Δυτικών Προαστίων να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής. Αυτό ήταν το DNA του, αυτό προσπαθεί να μεταδώσει και τώρα στο Μονακό.

Έχουμε να κάνουμε με έναν ιδιαίτερο οργανισμό των Μονεγάσκων, που σε περίπτωση ήττας η λογική που επικρατεί, είναι ότι και «αύριο μέρα είναι», στοιχείο που είναι εντελώς ασύμβατο με όλη τη λογική του Έλληνα προπονητή.

Είναι δεδομένο ότι ο 42χρονος προπονητής έφτασε πολύ κοντά στο απόλυτο κόλπο και να φτάσει μέχρι την κατάκτηση της κούπας, εν τέλει δεν τα κατάφερε, αλλά φρόντισε φεύγοντας από το παρκέ να πάρει μαζί του μια ανάμνηση εν όψει του επόμενου Fina Four που θα βρεθεί, το οποίο θα είναι πιθανότατα ένα από τα πολλά.

Η ανάμνηση αυτή ήταν η στιγμή που η ομάδα της Φενέρ σήκωνε την κούπα. Ο ίδιος μάκριά από τα πολλά βλέμματα, που ούτως ή άλλως ήταν στραμμένα αλλού, είδε τη στιγμή που ο Γκούντουριτς έδινε το σύνθημα για το απόλυτο ξέσπασμα των πανηγυρισμών, χειροκρότησε, έστω και τυπικά, θέλοντας να αποδώσει με το δικό του τρόπο το respect στη Φενέρ και στη συνέχεια αποχώρησε για τα αποδυτήρια, χωρίς διάθεση για πολλά - πολλά.



Vassilis Spanoulis stopped in the corner before heading to the locker room, just to watch Fenerbahce lift the trophy — a small Abu Dhabi moment from my phone.



Simple, but powerful. You can tell he’s going to use that as motivation for the next few years. pic.twitter.com/lcZiHOsNIu