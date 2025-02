Σοκ στους Σπερς: Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν ο Γουεμπανιάμα

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς αναμένεται να χάσουν τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα για το υπόλοιπο της σεζόν εξαιτίας προβλήματος στον δεξί ώμο.

Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα εμφανίστηκε στο «στρατόπεδο» των Σαν Αντόνιο Σπερς καθώς ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα αναμένεται να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γάλλος σούπερ σταρ της ομάδας από το Τέξας, αντιμετωπίζει πρόβλημα στον δεξί του ώμο με βαθιά φλεβική θρόμβωση, κάτι το οποίο όπως όλα δείχνουν θα τον αναγκάσει να χάσει όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια.

Τη φετινή σεζόν ο Γουεμπανιάμα είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, μετρώντας κατά μέσο όρο από 21,4 πόντους με 10,6 ριμπάουντ και 3,9 ασίστ σε 29,7 λεπτά εντός παρκέ.

