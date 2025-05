Η συνάντηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Μιλγουόκι Μπακς για το μέλλον του στα «Ελάφια», δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα, σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια.

Όπως μετέφερε ο Σαμς Σαράνια στην εκπομπή «The Pat McAfee Show», η συνάντηση ανάμεσα στους Μιλγουόκι Μπακς και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για το μέλλον του Έλληνα σταρ δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη.

Το τελευταίο διάστημα, τα σενάρια για το μέλλον του Greek Freak, έχουν πάρει «φωτιά». Στα μέσα του Μαΐου, είχε γίνει γνωστό πως οι δύο πλευρές θα πραγματοποιούσαν meeting, ωστόσο όπως μεταφέρει ο γνωστός και έγκυρος insider, κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει ακόμη, με τον ηγέτη των Μπακς να βρίσκεται ακόμη σε μία διαδικασία όπου προσπαθεί να καταλάβει τι θα γίνει.

Ο Μαρκ Στάιν από την πλευρά του ωστόσο πρόσθεσε έναν ακόμη παράγοντα στα όσα αναφέρουν τα δημοσιεύματα για το αβέβαιο μέλλον του Αντετοκούνμπο, έχοντας τονίσει πως ο Ντοκ Ρίβερς μπορεί αν αποτελέσει κλειδί για την παραμονή του στα «Ελάφια».

"Giannis Antetokounmpo is in the process of figuring things out..



I'm told that process is ongoing and he hasn't had that meeting with the Bucks yet" @ShamsCharania #PMSLive pic.twitter.com/7QjaAYmYG8