Ο πατέρας του Ταϊρίς Χαλιμπέρτον, θα μπορέσει να παρακολουθήσει ξανά από κοντά τους εντός έδρας αγώνες των Ιντιάνα Πέισερς, έναν περίπου μήνα μετά το περιστατικό με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Σαμς Σαράνια, ο πατέρας του Ταϊρίς Χαλιμπέρτον θα μπορέσει να παρακολουθήσει ξανά από κοντά αγώνες των Πέισερς, αλλά από τις σουίτες του γηπέδου.

Πιο συγκεκριμένα, έναν περίπου μήνα μετά το περιστατικό με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (29 Μαΐου), ο Τζον Χαλιμπέρτον μπορεί πλέον να επιστρέψει στο γήπεδο ώστε να δει τον γιο του να παίζει, από το Game 4 των τελικών της περιφέρειας.

Ο ίδιος ωστόσο, δεν θα μπορέσει να παρακολουθεί από κοντά τους εκτός έδρας αγώνες των Πέισερς. Υπενθυμίζουμε ότι μετά τη λήξη του αγώνα όπου οι Μπακς αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο των playoffs, ο πατέρας του Ταϊρίς Χαλιμπέρτον ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

John Haliburton will still remain away from Pacers road games, but he will be back to watch his son Tyrese and the Pacers at Gainbridge Fieldhouse starting with Tuesday's contest. https://t.co/cxl6GRK5Tb