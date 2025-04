Πατέρας Χαλιμπέρτον: «Ζητώ συγγνώμη από τον Γιάννη, τους Μπακς και τους Πέισερς»

O πατέρας του Χαλιμπέρτον μίλησε για τα όσα έκανε στο ματς με τους Μπακς και την έλλειψη σεβασμού προς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ζητώντας συγγνώμη.

Οι Μπακς το πάλεψαν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε triple double 30 πόντων 20 ριμπάουντ και 13 ασίστ, όμως δεν ήταν αρκετό για τους Μπακς. Οι Πέισερς πέταξαν εκτός συνέχειας τους Μπακς σε ένα ματς που είχε ένταση στο φινάλε μεταξύ του Έλληνα σταρ και του πατέρα του Χαλιμπέρτον, κάτι που δεν άφησε αναπάντητο ο Greek Freak μετά το τέλος.

«Η μητέρα μου δεν έχει χάσει αγώνα από τον Φεβρουάριο του 2014 που ήρθε στο Μιλγουόκι. Όταν πήραμε το πρωτάθλημα, φοβόταν να μπει στο γήπεδο για να με αγκαλιάσει. Αναρωτιόταν αν επιτρέπεται. Εκτός από τον Θανάση, δεν βλέπετε την οικογένειά μου στο παρκέ.

Νόμιζα ότι ήταν οπαδός. Ήταν ο μπαμπάς του Ταϊρίς. Μου έδειξε μια πετσέτα με το πρόσωπο του γιου του και με έβριζε. Αυτό ήταν η απόλυτη ασέβεια. Ο μπαμπάς μου ήταν ο άνθρωπος με τον μεγαλύτερο σεβασμό. Όταν έρχεσαι από το τίποτα και δουλεύεις όλη σου τη ζωή στο πεζοδρόμιο, όταν σε κυνηγάει η αστυνομία για να σε στείλει πίσω στη χώρα σου, είσαι ταπεινός», είπε μεταξύ άλλων ο Γιάννης για όσα έγιναν.

Μετά το τέλος ήρθε και η συγγνώμη του πατέρα του Χαλιμπέρτον μέσω ανάρτησης: «Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από τον Γιάννη, τους Μιλγουόκι Μπακς και τους Πέισερς για τις ενέργειές μου μετά τον αποψινό αγώνα. Αυτό δεν ήταν καλός προβληματισμός για το άθλημά μας ή τον γιο μου και δεν θα ξανακάνω αυτό το λάθος».

Ο Χαλιμπέρτον κατάγεται από το Οshkosh, μια πόλη 1.5 ώρα βόρεια του Μιλγούοκι, εκεί όπου είναι και η θυγατρική των Μπακς στη G-League, οι Wisconsin Herd.

I sincerely apologize to Giannis, the Milwaukee Bucks and the Pacers organization for my actions following tonight's game. This was not a good reflection on our sport or my son and I will not make that mistake again.