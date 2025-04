Χάος στο τέλος του Πέισερς – Μπακς: Ο Γιάννης ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον πατέρα του Χαλιμπέρτον και γενική σύρραξη! (video)

Απίθανα πράγματα με τη λήξη του αγώνα των Πέισερς κόντρα στους Μπακς, καθώς ο πατέρας του Χαλιμπέρτον έκανε έξαλλο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο λόγω των προκλητικών πανηγυρισμών του, με τον Έλληνα σούπερ-σταρ να έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο μαζί του και να προκαλείται γενική σύρραξη.

Κάτι από Ευρώπη θύμισε το σκηνικό στο «Gainbridge Fieldhouse» με τη λήξη του αγώνα ανάμεσα στους Ιντιάνα Πέισερς και τους Μιλγουόκι Μπακς, με την «πέτρα του σκανδάλου» να αποδεικνύεται ο πατέρας του Ταϊρίς Χαλιμπέρτον, που… κατάφερε να κάνει έξαλλο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, προκαλώντας γενική σύρραξη στο παρκέ.

Συγκεκριμένα, ο μπαμπάς του σούπερ-σταρ των Πέισερς με τη λήξη του αγώνα άρχιζε να πανηγυρίζει προκλητικά προς την πλευρά των φιλοξενούμενων και μάλιστα η κάμερα τον «έπιασε» να τους λέει και διάφορες εκφράσεις τύπου «Now go home».

Η συμπεριφορά αυτή, προφανώς, δεν πέρασε απαρατήρητη από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που έχοντας και αυξημένους παλμούς από την υπερπροσπάθεια στον αγώνα, αλλά και την απογοήτευση από τον τρόπο με τον οποίο ήρθε ο αποκλεισμός, κατευθύνθηκε προς το μέρος του, κόλλησε το πρόσωπό του πάνω στο δικό του και άρχισε να του μιλάει σε εξαιρετικά έντονο ύφος.

Σε εκείνο το σημείο και αφού μεσολάβησαν τέσσερα με πέντε δευτερόλεπτα αγωνίας για να μην ξεφύγει παραπάνω η κατάσταση και οδηγηθούμε σε ακόμα πιο ακραίες καταστάσεις, επενέβησαν άνθρωποι από το τεχνικό τιμ των Μπακς που απομάκρυναν τον Γιάννη από το σημείο.

Ωστόσο, το… κακό είχε γίνει, στο παρκέ προκλήθηκαν πολλές εστίες έντασης με διάφορους πρωταγωνιστές, χωρίς όμως να προκύψουν πιο σοβαρά γεγονότα, με την κατάσταση να εξομαλύνεται έπειτα από μερικά λεπτά, με τους παίκτες των Μπακς να αποχωρούν στα αποδυτήρια φανερά απογοητευμένοι.

Μάλιστα, τα πράγματα δεν σταμάτησαν εκεί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πηγαίνει να αγκαλιάσει τον Μπένεντικτ Μάθουριν στο τέλος του αγώνα και εκείνον να τον σπρώχνει μακριά ψιθυρίζοντάς του κάτι με αποτέλεσμα ο «Greek Freak» να εξοργιστεί και να ορμήσει πάνω του προκαλώντας ξανά γενική σύρραξη!

GIANNIS VS. MATHURIN: Giannis Antetokounmpo hugged Bennedict Mathurin at the end of the game, then Mathurin shoved him off & Giannis went at him at the end of the series!



Then, both teams had some pushing & shoving!



Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/Rdj2T0dzFl