Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Sam Amick, οι Μπακς θα το κάνουν πολύ δύσκολο σε όποιον θέλει να πάρει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με ανταλλαγή.

Σύμφωνα με τα όσα έγραψε ο έγκυρος Σαμς Σαράνια πριν λίγες μέρες, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει ανοιχτά τα χαρτιά του για το μέλλον και δεν έχει πάρει την απόφαση του ακόμα αλλά για πρώτη φορά στην καριέρα του, είναι ανοιχτός στο αν θα μείνει στο Μιλγουόκι ή θα παίξει κάπου αλλού.

Η New York post από την πλευρά της ανέφερε πως οι Νετς είναι μια από τις ομάδες που τσεκάρουν με θερμό τρόπο την κατάσταση. Το Μπρούκλιν είναι η ομάδα με τον περισσότερο χώρο στο salary cap με 50 εκατομμύρια διαθέσιμα, αλλά και 31 μελλοντικά picks και 15 picks πρώτου γύρου.

Και τώρα έρχεται ο δημοσιογράφος Sam Amick να τονίσει πως η διοίκηση των Μπακς θα το... κάνει πολύ δύσκολο σε όποια ομάδα θέλει να μπει συνομιλίες για ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, προσθέτοντας πως ο GM Tζον Χορστ θα προσπαθήσει να... ματώσει τις ομάδες μετά από την ανανέωση του συμβολαίου του σταρ του Μιλγουόκι.

«Ο Τζον δεν θα προσπαθήσει απλώς να είναι σε καλές σχέσεις με τον Γιάννη, θα προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο για τους Μπακς», ανέφερε.

