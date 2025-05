Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνει σκέψεις για το αν θα πρέπει να μείνει στο Μιλγουόκι σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια

Για άλλη μια φορά οι Μπακς απέτυχαν στα playoffs και έμειναν εκτός συνέχειας από τους Πέισερς παρά τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Σύμφωνα με τον έγκυρο Σαμς Σαράνια ο Greek Freak έχει ανοιχτά τα χαρτιά του για το μέλλον.

Ο δύο φορές MVP της λίγκας δεν έχει πάρει την απόφαση του ακόμα αλλά για πρώτη φορά στην καριέρα του, είναι ανοιχτός στο αν θα μείνει στο Μιλγουόκι ή θα παίξει κάπου αλλού σύμφωνα με τον δημοσιογράφο.

Ο Αντετοκούνμπο είχε 33 πόντους, 15.4 ριμπάουντ στα φετινά playoff. Φοβερά νούμερα που δεν συγκρίνονται με την υπόλοιπη ομάδα των Μπακς που δεν στάθηκε στο ύψος της περίστασης. Αν βάλουμε και την περσινή σεζόν στο.. κάδρο ο Greek Freak έχει στα τελευταία 10 ματς Playoffs των Μπακς μ.ο 30 πόντους και 15 ριμπάουντ, όμως η ομάδα του μετρά 1 νίκης και 9 ήττες.

Ίσως να έφτασε η στιγμή αυτό το καλοκαίρι να αποχωρήσει ο Γιάννης από τους Μπακς. Δεν μπορεί να προσφέρει κάτι άλλο. Τους οδήγησε σε ένα τεράστιο πρωτάθλημα το 2021. Μα το σημαντικότερο δεν μπορούν να τον βοηθήσουν για να διεκδικήσει ένα πρωτάθλημα. Γιατί τα τελευταία χρόνια παλεύει μόνος με τα θηρία.

Για να φύγει ο Έλληνας σταρ πρέπει να το αποδεχτούν οι Μπακς και να συμφωνήσουν. Όμως αν τους ζητήσει trade, θα το κάνουν. Έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027, ενώ στη συνέχεια υπάρχει player option.

Two-time NBA MVP Giannis Antetokounmpo has not made any firm decisions, but for the first time in his career, he is open-minded about whether his best fit is remaining in Milwaukee – or playing elsewhere, league sources told ESPN.



Story on ESPN: https://t.co/2aTg3Bq8o3