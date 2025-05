Αντετοκούνμπο για Σχορτσιανίτη: «Ο καλύτερος Έλληνας σέντερ όλων των εποχών»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απάντησε σε πολλές ερωτήσεις στο Twitter. Σε μία από αυτές αναφέρθηκε στον Σοφοκλή Σχορτσιανίτη, τον οποίο και χαρακτήρισε ως τον καλύτερο Έλληνα σέντερ. Η απάντησή του στο δίλημμα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν απολαυστικός στο twitter καθώς ο ίδιος αποφάσισε να απαντήσει σε διάφορες ερωτήσεις που του έκαναν χρήστες, με τη θεματολογία να καλύπτει σχεδόν τα πάντα. Από το ποιο θα ήταν το άλλο άθλημα που θα μπορούσε να κάνει επαγγελματικά μέχρι και... στον χρόνο ρεκόρ του για το πόσο γρήγορα έχει αλλάξει πάνα!

Ανάμεσα σε όλα όσα τον ρώτησαν, κάποιος αναφέρθηκε στον Σοφοκλή Σχορτσιανίτη, με τον Greek Freak να απαντάει χαρακτηριστικά: «Ο καλύτερος Έλληνας σέντερ όλων των εποχών»!

Best Greek center of all time 💯 https://t.co/XNVqbLZyR1