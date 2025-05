Σύμφωνα με τον Κρις Χέινς, μέσα στην εβδομάδα θα υπάρξει συνάντηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τη διοίκηση των Μιλγουόκι Μπακς.

Κάθε μέρα που περνάει, η «φωτιά» γύρω από το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο και τα σενάρια για το μέλλον του στο NBA... φουντώνει. Τα ξημερώματα της Κυριακής (18/5), ο Κρις Χέινς ωστόσο μετέδωσε μία αρκετά σημαντική πληροφορία που έμαθε.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο γνωστός insider του NBA, ο Greek Freak αναμένεται μέσα στην επόμενη εβδομάδα να πραγματοποιήσει μία κρίσιμη συνάντηση με τους ανθρώπους των Μιλγουόκι Μπακς.

«Μου είπαν πως οι Μπακς επικοινώνησαν με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και μία συνάντηση αναμένεται να προγραμματιστεί για τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Εκεί ο Γιάννης θα έχει την ευκαιρία να μιλήσει για την κατεύθυνση της ομάδας. Γνωρίζοντας τον Γιάννη, έναν από τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές που έχουμε στην λίγκα, έχει μεγάλες φιλοδοξίες. Θέλει να κερδίσει πολλά πρωταθλήματα. Αυτό θέλει να κάνει. Να είναι σε θέση να παίζει σε μία ομάδα που έχει την ευκαιρία να παλέψει για τον τίτλο. Θα είναι πολύ σημαντική η συνάντηση την επόμενη εβδομάδα».

BREAKING: Bucks make contact with Giannis Antetokounmpo and now very crucial meeting is scheduled for next week, sources tell me. On latest Haynes Briefs episode, details on how this came about and what happens from here. #haynesbriefshttps://t.co/fJZS1NEi2t pic.twitter.com/hyxEQnghzg