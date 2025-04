Αντετοκούνμπο: «Όταν δουλεύεις όλη σου τη ζωή στο πεζοδρόμιο και σε κυνηγά η αστυνομία, είσαι ταπεινός (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τοποθετήθηκε στα όσα έγιναν με τον πατέρα του Χαλιμπέρτον μετά το τέλος του ματς.

Οι Μπακς το πάλεψαν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε και την ψυχή του σε ματς με triple double 30 πόντων 20 ριμπάουντ και 13 ασίστ, όμως δεν ήταν αρκετό για τους Μπακς. Αποκλεισμός και και στο τέλος είχαμε και ένταση στο φινάλε μεταξύ του Έλληνα σταρ και του πατέρα του Χαλιμπέρτον. Ο Greek Freak τοποθετήθηκε για το σκηνικό λέγοντας.

«Είμαι ταπεινός στις νίκες. Υπάρχουν πολλοί εκεί έξω που όταν κερδίζουν, βλέπουν ένα πράσινο φως να ανάβει για να μιλήσουν με ασέβεια. Διαφωνώ με αυτό. Έχω κατακτήσει ένα πρωτάθλημα, εκείνοι όχι. Και δεν προσπαθώ να μειώσω την προσπάθεια κανενός.

Η μητέρα μου δεν έχει χάσει αγώνα από τον Φεβρουάριο του 2014 που ήρθε στο Μιλγουόκι. Όταν πήραμε το πρωτάθλημα, φοβόταν να μπει στο γήπεδο για να με αγκαλιάσει. Αναρωτιόταν αν επιτρέπεται. Εκτός από τον Θανάση, δεν βλέπετε την οικογένειά μου στο παρκέ.

Νόμιζα ότι ήταν οπαδός. Ήταν ο μπαμπάς του Ταϊρίς. Μου έδειξε μια πετσέτα με το πρόσωπο του γιου του και με έβριζε. Αυτό ήταν η απόλυτη ασέβεια. Ο μπαμπάς μου ήταν ο άνθρωπος με τον μεγαλύτερο σεβασμό. Όταν έρχεσαι από το τίποτα και δουλεύεις όλη σου τη ζωή στο πεζοδρόμιο, όταν σε κυνηγάει η αστυνομία για να σε στείλει πίσω στη χώρα σου, είσαι ταπεινός.

Δεν πρέπει να είσαι ασεβής. Ρωτούσα τον πατέρα μου, γιατί κάθεται πάντα μακριά. Γιατί είναι τόσο ταπεινός και μου έλεγε ότι δεν πρέπει να ανησυχώ. Έτσι μεγάλωσα εγώ. Ίσως αν οι γιοι μου παίξουν μπάσκετ, να είμαι κι εγώ στο παρκέ. Θα δούμε σε 20 χρόνια.

Είμαι χαρούμενος για τον μπαμπά του Χαλιμπέρτον, αλλά το να με βρίζει, είναι απολύτως απαράδεκτο», ανέφερε.

