Σιάκαμ: «Δεν φτιάχνεις το όνομα σου παίζοντας cool μπάσκετ, πρέπει είσαι σκύλος»

Ο Πασκάλ Σιάκαμ έδωσε τη συμβουλή του για το πως θα πετύχεις στο μπάσκετ.

Ο Πασκάλ Σιάκαμ πανηγύρισε το πρωτάθλημα το 2019 με τους Ράπτορς, όντας εκ των πρωταγωνιστών μαζί με τον Καουάι Λέοναρντ και τον Κάιλ Λάουρι. Πλέον βρίσκεται στους Πέισερς με τους οποίους άγγιξε τον τίτλο το 2025, αλλά τον έχασε από τους Θάντερ στους τελικούς.

Ο Καμερουνέζος έδωσε τις συμβουλές του για το πως πετυχαίνει κάποιος στο μπάσκετ και θυμούνται το όνομα του.

««Δεν μπορείς να φτιάξεις το όνομά σου παίζοντας ωραίο μπάσκετ. Πρέπει να είσαι σκύλος. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει όμορφο μπάσκετ που θα σε πάει κάπου», ήταν τα λόγια του και με τον τρόπο που τα έλεγε, έδειξε πόσο τα πιστεύει.

Τη σεζόν που πέρασε είχε 24 πόντους και 6.6 ριμπάουντ σε μια δύσκολη περίοδο για τους Πέισερς, αφού ο σταρ Χαλιμπέρτον ήταν στα... πιτς λόγω τραυματισμού.