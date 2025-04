Ο Καϊρί Ίρβινγκ υπέστη ρήξη χιαστού τον περασμένο Μάρτιο, με τους Μάβερικς να αισιοδοξούν πως μπορούν να τον έχουν ξανά στο παρκέ τον ερχόμενο Ιανουάριο του 2026.

Η ρήξη χιαστού που υπέστη του Καϊρί Ίρβινγκ τον περασμένο Μάρτιο, σόκαρε το Ντάλας και ουσιαστικά χαμήλωσε το ταβάνι των Μάβερικς τη φετινή σεζόν. Ο Άντονι Ντέιβις έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία στην ομάδα του, με τη νίκη επί των Κινγκς στα play in, όμως η κατάσταση του Ίρβινγκ απασχολεί ενόψει της επόμενης σεζόν.

Και υπάρχουν σημάδια αισιοδοξίας για την επιστροφή του, σύμφωνα με το ESPN. Συγκεκριμένα το χρονικό περιθώριο της επιστροφής για τον Ίρβινγκ έφτανε ως και τους 12 μήνες.

Reporting for NBA Countdown on the target return for Dallas Mavericks All-Star Kyrie Irving after his March ACL tear: pic.twitter.com/nIXqxiKNzR