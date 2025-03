Σοκ στους Μάβερικς, αφού ο Κάιρι Ίρβινγκ υπέστη ρήξη χιαστού και χάνει όλη τη σεζόν.

To χειρότερο δυνατό σενάριο για τον παικταρά των Μάβερικς. Ο Κάιρι Ίρβινγκ υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό του γόνατο και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν. Ένα τεράστιο πλήγμα για τον οργανισμό του Ντάλας που χάνει και τον δεύτερο σπουδαίο γκαρντ του, αφού τον Ντόντσιτς τον αντάλλαξαν για να πάρουν τον Άντονι Ντέιβις.

Ο Uncle Drew έπεσε στο παρκέ κόντρα στους Κινγκς, ενώ χρειάστηκε τη βοήθεια των υπολοίπων ώστε να σηκωθεί. Μάλιστα, ο έμπειρος παίκτης των Μάβερικς εκτέλεσε τις βολές προτού βγει, θυμίζοντας Κόμπι και Κλέι Τόμπσον.

Τη φετινή σεζόν ο Ίρβινγκ μέτρησε μέσο όρο από 25 πόντους με 4,9 ριμπάουντ και 4,7 ασίστ σε 36,6 λεπτά συμμετοχής. Ο σταρ του Ντάλας στα... πιτς λοιπόν και όλο το βάρος πέφτει στον Ντέιβις, τον οποίο περιμένουν να επιστρέψει.

Devastating. Irving appeared in 50 of Mavs' 62 games so far, and is currently the only player in the NBA averaging at least 20 points, 40% 3-point shooting and 90% from free throw line -- the fifth season in his career with those statistics, second most all-time to Stephen Curry. https://t.co/PDWXYmM9YO