Ο Λούκα Ντόντσιτς οδηγεί τους Λέικερς από τότε που κατέφτασε από το Ντάλας.

Οι Λέικερς έφυγαν με τη νίκη από το Ντάλας, σε ένα ματς που ο Λούκα Ντόντσιτς λύγισε στην αρχή και δάκρυσε αλλά στη συνέχεια... διέλυσε τους Μάβερικς με τους 45 πόντους που έβαλε.

Ο Σλοβένος έχει μεταμορφώσει τους λιμνάνθρωπους και τους έχει κάνει διεκδικητές του τίτλου. Από τη στιγμή που έγινε ανταλλαγή, ο Luka είναι κορυφαίος των Λέικερς σε πολλές κατηγορίες.

Και ποιες είναι αυτές; Πόντοι, ριμπάουντ, ασίστ, κλεψίματα, τρίποντα αλλά και στον συντελεστή plus/minus. Ένας παίκτης-ορχήστρα που κανείς δεν κατάλαβε γιατί τον άφησαν να φύγει οι Μάβερικς.

Μερικές φορές και η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Όμως το... έγκλημα που έκανε το Ντάλας έχει δώσει μια... αχτίδα φωτός στους Λέικερς που θέλουν να πάρουν τον τίτλο, αφού και ο ΛεΜπρόν θα παλέψει σαν τρελός για το 5ο του δαχτυλίδι.

Since being traded, Luka leads the Lakers in:



🔸PTS

🔸REB

🔸AST

🔸STL

🔸THREES

🔸PLUS/MINUS



THE DON 🔥 pic.twitter.com/kXrTEapZXR