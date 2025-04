Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν εκπληκτικός κόντρα στην πρώην ομάδα του, οδηγώντας στη νίκη τους Λέικερς με 112-97.

Πολύ ξεχωριστή βραδιά για τον Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος επέστρεψε στο Ντάλας και πριν από το τζάμπολ η πρώην ομάδα του είχε ετοιμάσει ένα πολύ όμορφο video. Ο κόσμος των αποθέωσε ενώ εκείνος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του.

Πάντως αυτό δεν τον εμπόδισε στο να... καθαρίσει τους Μάβερικς, αφού είχε 45 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ και οι Λέικερς επικράτησαν με 112-97.

Έτσι οι λιμνάνθρωποι συνεχίζουν να βρίσκονται στην 3η θέση της Δύσης με ρεκόρ 49 νίκες και 31 ήττες, ενώ το Ντάλας έπεσε στο 38-42 και είναι στην 10η θέση της Δύσης.

Στους 27 πόντους σταμάτησε ο ΛεΜπρόν, ενώ στον αντίποδα 23 είχε ο Μάρσαλ και 13 με 11 ριμπάουν πρόσθεσε ο Ντέιβις.

Luka went through all the feels during Mavs intro 😥



(via @JonahJavad)pic.twitter.com/W441yMm8m2