Μία... επική στιχομυθία είχε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τον Ντοκ Ρίβερς στα αποδυτήρια των Μπακς, με τον Greek Freak να θέτει τον στόχο των 30.000 πόντων στην καριέρα του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν φυσικά το πρόσωπο που τράβηξε πάνω του τα βλέμματα, στην αναμέτρηση των Μπακς με τους Μάβερις. Τα «Ελάφια» όχι απλώς εκμεταλλεύτηκαν τις απουσίες των αντιπάλων τους για να πάρουν μία εύκολη νίκη, αλλά είδαν τον σούπερ σταρ τους να γράφει ιστορία.

Ο Αντετοκούνμπο ξεπέρασε τους 20.000 πόντους καριέρας στο NBA, όντας μάλιστα ο έκτος νεότερος που πετυχαίνει το συγκεκριμένο κατόρθωμα. Αλλά όπως είναι λογικό, έθεσε νέο στόχο.

Στα αποδυτήρια των Μπακς, λίγο μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Ντοκ Ρίβερς… μπερδεύτηκε, αναφέροντας πως έφτασε τους 30.000 πόντους στην καριέρα του. Ο Greek Freak έσπευσε να του απαντήσει με χιουμοριστική διάθεση. «Μην ανησυχείς, θα φτάσω τους 30.000» ανέφερε στον προπονητή του, που συνέχισε με χιούμορ.

"Don't worry, I'm going to get to 30,000." pic.twitter.com/OmYlDqaA8Z