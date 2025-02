Ο Πάτρικ Μπέβερλι είχε πετάξει την μπάλα σε φιλάθλους των Πέισερς και μάλιστα δύο φορές, αντιμετωπίζοντας περίπου ένα χρόνο μετά τις μηνύσεις των δύο οπαδών.

Στις 2 Μαϊου του 2024, οι Μιλγουόκι Μπακς είχαν ηττηθεί από τους Ιντιάνα Πέισερς με σκορ 120-98 και αποκλείστηκαν από τη συνέχεια των playoffs από τον πρώτο κιόλας γύρο ύστερα από 6 παιχνίδια.

Περίπου 2:30 λεπτά πριν τη λήξη της αναμέτρησης και με τον αποκλεισμό των Μπακς να θεωρείται δεδομένος καθώς η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο ήταν στο -20 (114-94), ο Πάτρικ Μπέβερλι φέρεται να άκουσε κάποια υποτιμητικά σχόλια από την κερκίδα και η αντίδραση που ακολούθησε από τον γκαρντ τότε των «ελαφιών» δεν ήταν καθόλου κολακευτική για τον ίδιο.

Ο Μπέβερλι πέταξε την μπάλα στο κεφάλι μιας φιλάθλου και όταν αυτή του την επέστρεψε φιλικά αυτός την πέταξε με ακόμα περισσότερη δύναμη προς έναν άλλο φίλο των Πέισερς.

altercation between pat bev and pacers fans behind the bench pic.twitter.com/dfQpqSBv33