Πολύ άσχημη αντίδραση του Πάτρικ Μπέβερλι, που πέταξε μια μπάλα προς την εξέδρα σε φίλους των Πέισερς, λίγο πριν οι Μπακς πουν το οριστικό... αντίο στη σεζόν τους!

Τίποτα δεν πήγε καλά για τους Μπακς στη σειρά με τους Πέισερς, όμως χειρότερη εικόνα από αυτήν του αποκλεισμού, ήταν εκείνη του Πάτρικ Μπέβερλι να πετάει μία μπάλα σε μία γυναίκα στις εξέδρες.

Η φαν των Πέισερς είδε τον Μπέβερλι, τη στιγμή που βγήκε αλλαγή ο Μπρουκ Λόπεζ, να εκτοξεύει πάνω της μια μπάλα. Και σα να μην έφτανε αυτό, όταν κάποιος φίλος των Πέισερς του την επέστρεψε, την πέταξε ξανά με δύναμη.

Για να παρέμβουν σε εκείνη τη στιγμή τόσο οι άνθρωποι της ασφάλειας, όσο και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ώστε να ηρεμήσει η κατάσταση.

altercation between pat bev and pacers fans behind the bench pic.twitter.com/dfQpqSBv33