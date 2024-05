Ο Πάτρικ Μπέβερλι τιμωρήθηκε με τέσσερις αγωνιστικές, για την μπάλα που πέταξε σε φίλαθλο των Ιντιάνα Πέισερς, αλλά και για τη συμπεριφορά του απέναντι σε δημοσιογράφο.

Το ΝΒΑ τιμώρησε με τέσσερις αγωνιστικές τον Πάτρικ Μπέβερλι! Αυτό σημαίνει ότι ο Αμερικανός γκαρντ, σε όποια ομάδα και αν αγωνίζεται την επόμενη σεζόν στο ΝΒΑ, θα ξεκινήσει να παίζει από την 5η αγωνιστική και μετά.

Αιτία για την τιμωρία, η μπάλα που πέταξε σε μία φίλαθλο των Ιντιάνα Πέισερς (στο Game 6 και τελευταίο της σειράς) αλλά και η συμπεριφορά του απέναντι σε δημοσιογράφο, στην οποία όχι μόνο αρνήθηκε να της μιλήσει, επειδή δεν ήταν συνδρομήτρια στο podcast του, αλλά φρόντισε να τη διώξει από το χώρο!

Ο Μπέβερλι αποκτήθηκε από τους Μπακς στο τέλος της περιόδου των ανταλλαγών, ωστόσο μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, για να διαλέξει την επόμενη ομάδα της καριέρας του.

Beverley's four-game suspension is for forcefully throwing a basketball multiple times at spectators and an inappropriate interaction with a reporter during media availability on May 2, NBA says. https://t.co/syI5MvHhWz