Γνωστός έγινε ο λόγος που ο Πάτρικ Μπέβερλι πέταξε τη μπάλα προς την εξέδρα κόντρα στους Πέισερς.

Πολύ άσχημη αντίδραση είχε ο Πάτρικ Μπέβερλι στο Game 6 και τον αποκλεισμό των Μπακς από τους Πέισερς. Ο γκαρντ των ελαφιών πέταξε μια μπάλα προς την εξέδρα σε φίλους της Ιντιάνα, λίγο πριν το τέλος του ματς.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Σαμς Σαράνια, τα αίματα άναψαν και ένας fan των Πέισερς φώναξε «Cancún...Cancún on 3». Δήλαδη θέλησε να πειράξει τους Μπακς ότι θα πάνε πρόωρες διακοπές, αφού το Cancun είναι διάσημο θέρετρο για το καλοκαίρι.

Επιπλέον το ΝΒΑ ερευνά τα όσα έγιναν και τη συμπεριφορά του Μπέβερλι στο ματς, όπως και τις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Sources: The exchange between Patrick Beverley and one of the fans in Indianapolis escalated when the Bucks were breaking huddle Thursday night, and the fan yelled, “Cancún...Cancún on 3.”



NBA is looking into Beverley’s exchange with fans in game and media postgame, per source.