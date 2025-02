Πολλά συνέβησαν κατά τη διάρκεια του 74ου All Star Game, όμως το ίδιο το άθλημα του μπάσκετ πέρασε σε ρόλο... κομπάρσου.

Το 74o All Star Game του ΝΒΑ πέρασε στην ιστορία, με τον Στεφ Κάρι να γίνεται ο απόλυτος πρωταγωνιστής και επάξια να κερδίζει το Kobe Bryant βραβείο του MVP.

Ωστόσο κατά τη διάρκεια των τριών ωρών που κράτησε το event σίγουρα το καθαρά μπασκετικό κομμάτι δεν είχε ακριβώς τη... μερίδα του λέοντος.

Συγκεκριμένα, από τις συνολικά 3 ώρες και 6 λεπτά που κράτησε η... γιορτή του μπάσκετ, παίχτηκε μπάσκετ για μόλις 33 λεπτά, ενώ στο υπόλοιπο διάστημα προβάλλονταν διαφημίσεις και λοιπές δραστηριότητες.

Του χρόνου το All Star Game θα διεξαχθεί στο Λος Άντζελες, με την ελπίδα πως οι λάτρεις της πορτοκαλί θεάς θα απολαύσουν περισσότερο... μπάσκετ.

This year's NBA All-Star Game felt more like a social event than actual basketball being played 😆 pic.twitter.com/E6Uy0zHeTu