MVP του 74ου All Star Game αναδείχθηκε ο Στέφεν Κάρι, εν μέσω... αποθέωσης.

Ο ομολογουμένως καλύτερος σουτέρ όλων των εποχών, ο Στέφεν Κάρι, κέρδισε το βραβείο του MVP στο 74o All Star Game που διοργανώθηκε στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια.

Steph with the RUNNING 3-pointer 😱



He gets things started for the #NBAAllStar Championship game ⭐️ pic.twitter.com/6gHxj9Sl2x