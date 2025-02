Η ομάδα του Σακίλ Ο'Νιλ αναδείχθηκε νικήτρια του 74ου All Star Game, καθώς επικράτησε της ομάδας του Τσαρλς Μπάρκλεϊ με σκορ 41-25.

Η γεμάτη εμπειρία ομάδα του Σακίλ Ο'Νιλ ήταν η θριαμβεύτρια του 74ου All Star Game που έγινε στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια, επικρατώντας στον τελικό επί της ομάδας του Τσαρλς Μπάρκλεϊ με το άνετο 41-25.

Οι «OG's» του Σακίλ ξεκίνησαν με 11-0 τον τελικό, μετατρέποντας το υπόλοιπο παιχνίδι σε... τυπική διαδικασία, από την οποία όμως δεν έλειψε το θέαμα.

STEPH RUNNING 3 OFF ONE LEG 😤😤



He opens the scoring in the #NBAAllStar Championship Game on TNT! 🌟 pic.twitter.com/fEMoVt3mOG February 17, 2025

Από την πλευρά τους οι «Global Stars» του Μπάρκλεϊ είχαν τον Γουενμπανιάμα να κάνει τα πάντα σε άμυνα και επίθεση, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό προκειμένου να ανακόψει τις «άγριες διαθέσεις» των Κάρι και Τέιτουμ.

WEMBY BLOCK TO WEMBY 3 👽



🌟 #NBAAllStar Championship LIVE on TNT 🌟 pic.twitter.com/JIIdzeW0E2 February 17, 2025

THE STEPH SHOW FROM HALFCOURT 😱😱



🌟 #NBAAllStar Championship LIVE on TNT 🌟 pic.twitter.com/rJNi4ndqt5 — NBA (@NBA) February 17, 2025

KYRIE SELF ALLEY-OOP 😤

TRAE BEHIND-THE-BACK 🔥



The stars are putting on a show on TNT 🤩 #NBAAllStar pic.twitter.com/6uYK6HjNd4 February 17, 2025

Τελικά το παιχνίδι το έκρινε ο ηγέτης των Σέλτικς, Τζέισον Τέιτουμ με ένα κάρφωμα στον αιφνιδιασμό, δίνοντας έτσι στην ομάδα του τη νίκη.

JT DUNK FOR 15 WINS IT FOR SHAQ'S OGs 🚨



THE 2025 #NBAALLSTAR CHAMPS! 🌟 pic.twitter.com/5n08CiO1v9 — NBA (@NBA) February 17, 2025

MVP του τελικού, αλλά και του All Star Game συνολικά ήταν ο «οικοδεσπότης», Στεφ Κάρι ο οποίος πέτυχε 12 πόντους, ενώ 15 από την πλευρά του πέτυχε ο Τέιτουμ.

Για την ομάδα του Μπάρκλεϊ αντίστοιχα ξεχώρισε ο Βίκτορ Γουενμπανιάμα που πέτυχε 11 πόντους.