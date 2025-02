Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έδειξε να απολαμβάνει ιδιαίτερα τα ποπ κόρν του «ΣΕΦ Κάρι».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να μην αγωνίστηκε στο All Star Game, όμως δεν έδειξε να πτοείται, απολαμβάνοντας το παιχνίδι, όχι όμως τα ποπ κορν του... Στεφ Κάρι.

Απολαυστικός ο «Greak Freak» εντός και εκτός παρκέ με τις εκφράσεις του να είναι... μοναδικές.

“Does this popcorn make you shoot better?”



Giannis tries Steph Curry’s popcorn 🤣 pic.twitter.com/ckDN1ePRIp