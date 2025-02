Το σόου του Μακ ΜακΚλάνγκ στον διαγωνισμό καρφωμάτων του NBA για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, έβαλε σε σκέψεις τον Τζα Μοράντ αλλά και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σχετικά με τον επόμενο διαγωνισμό. Πότε ήταν η τελευταία φορά που είχε συμμετάσχει ο «Greek Freak».

Ο Μακ ΜακΚλάνγκ καθήλωσε τα πλήθη για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και υπερασπίστηκε εκ νέου τα σκήπτρα του στον διαγωνισμό καρφωμάτων του All-Star Game του NBA με τις τρομερές του πτήσεις.

Τζα Μοράντ και Γιάννης Αντετοκούνμπο εντυπωσιάστηκαν όπως όλοι από τον ύψους 1.88μ. γκαρντ των Ορλάντο Μάτζικ, με τον σταρ των Μέμφις Γκρίζλις να παίρνει αφορμή και να σκέφτεται να συμμετάσχει στον διαγωνισμό της επόμενης χρονιάς. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ο οποίος απάντησε στο σχετικό tweet του Μοράντ και είπε πως «αν συμμετάσχεις θα το κάνω και εγώ».

Φυσικά, σε περίπτωση που ο Έλληνας σταρ πάρει μέρος επόμενο στον διαγωνισμό, δεν θα είναι η πρώτη φορά καθώς το 2015 (στη δεύτερη χρονιά του στο NBA) είχε δώσει το παρών με τη βοήθεια του αδερφού του Θανάση.

Για την ιστορία, ήταν εκείνη η χρονιά που ο Ζακ Λαβίν είχε συστηθεί στο κοινό και είχε κατακτήσει τον πρώτο του σχετικό τίτλο πριν κάνει το back-to-back το 2016 στην αξέχαστη μονομαχία με τον Άαρον Γκόρντον.

If you do it. I’ll do it with you 💯 https://t.co/dsKglTiTca