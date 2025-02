Ο τρομερός Μακ ΜακΚλάνγκ των 188 εκατοστών εντυπωσίασε το κοινό του NBA και για τρίτη συνεχόμενη χρονιά κέρδισε τον διαγωνισμό καρφωμάτων γράφοντας ιστορία με απίθανες πτήσεις.

Μερικές από τις κορυφαίες πτήσεις στην ιστορία του διαγωνισμού καρφωμάτων του NBA έδωσε ο φοβερός και τρομερός Μακ ΜακΚλάνγκ ο οποίος κατέκτησε το βραβείο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά γράφοντας το όνομά του με «χρυσά» γράμματα ως ο μόνος που το έχει καταφέρει.

Ο... ιπτάμενος 1.88μ. γκαρντ των Ορλάντο Μάτζικ προσέφερε στο κοινό τέσσερα απίθανα καρφώματα (όλα βαθμολογήθηκαν με το απόλυτο 50άρι) και νίκησε τον εξίσου εντυπωσιακό ρούκι των Σαν Αντόνιο Σπερς, Στεφόν Καστλ.

Ο ΜακΚλάνγκ έδειξε τις προθέσεις του με το... καλημέρα αφού στην πρώτη του προσπάθεια πήδηξε πάνω από έναν άνθρωπο που βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο, παίρνοντας την μπάλα από εκείνον στον αέρα και καρφώνοντας ανάποδα. Στο δεύτερο κάρφωμά του, ένας άνθρωπος ήταν κάτω από την στεφάνη με τη μπάλα στα χέρια του και ο αθλητικός περιφερειακός των Μάτζικ πήδηξε από πάνω του και τελείωσε τη φάση με κάτι άρωμα... 360 μοιρών.

Όμως δεν σταμάτησε εκεί. Στην τρίτη του προσπάθεια κάρφωσε με δύο μπάλες μονομιάς, αφού ένας άνθρωπος είχε ανέβει σε μια σκάλα κρατώντας τη μπάλα κοντά στη στεφάνη και ένας άλλος περιστρεφόταν, με τον ΜακΚλάνγκ να πιάνει και τις δύο και να καρφώνει με εμφατικό τρόπο. Το κερασάκι στην τούρτα μπήκε με τον ύψους 2.11μ. Έβαν Μόμπλεϊ των Κλίβελαντ Καβαλίερς να κρατά τη μπάλα κάτω από το καλάθι και ο ΜακΚλάνγκ κάρφωσε αφού πήδηξε από πάνω του και έπιασε τη μπάλα και τη χτύπησε στη στεφάνη πριν ολοκληρώσει!

MAC MCCLUNG COMPLETES THE THREE-PEAT SCORING FOUR 50s 🏆 🌟 Reverse Jam over a #KiaK5 🌟 360 over Nate Dougherty 🌟 Double Dunk over hoverboard 🌟 Rim-tapping Slam over 6'11" Mobley What a DOMINANT 3-year #ATTSlamDunk run for @McclungMac ! 👏 pic.twitter.com/geHmNwJGcR

Stephon Castle was absolutely phenomenal in the #ATTSlamDunk 💥



🌟 360 Windmill: 47.2

🌟 Reverse Windmill Off Glass: 47.8

🌟 Lob Through the Net & Legs: 49.6

🌟 180 Lefty Behind-the-Back: 50.0



Round of applause for the @spurs rookie 👏 pic.twitter.com/cqJ7X97r9t