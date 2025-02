Ντόνοβαν Μίτσελ και Έβαν Μόμπλεϊ των Κλίβελαντ Καβαλίερς κέρδισαν τον διαγωνισμό Skills Challenge του All-Star Game του NBA, με τους Βίκτορ Γουεμπανιάμα και Κρις Πολ να «κλέβουν» όμως την παράσταση γιατί προσπάθησαν να... κλέψουν!

Το All-Star Weekend του NBA χαρακτηρίζεται μεταξύ άλλων για τους διαγωνισμούς των καρφωμάτων και των τριπόντων που φέτος έδωσαν ιδιαίτερες συγκινήσεις, όμως σημείο αναφοράς αποτέλεσε και το Skills Challenge για τα όσα εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής (16/2).

Το δίδυμο των Κλίβελαντ Καβαλίερς Ντόνοβαν Μίτσελ - Έβαν Μόμπλεϊ κέρδισαν τον εν λόγω διαγωνισμό ολοκληρώνοντας την προσπάθεια σε ένα λεπτό (1.00.03) επικρατώντας κατά κράτος των ανταγωνιστών τους, με τους Ντρέιμοντ Γκριν - Μόουζες Μούντι των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς να μένουν στην 2η θέση.

Ωστόσο, την παράσταση «έκλεψε» το δίδυμο των Σαν Αντόνιο Σπερς, με τους Βίκτορ Γουεμπανιάμα και Κρις Πολ να γίνονται... viral αφού τερμάτισαν μεν σε 47 δευτερόλεπτα, αλλά το έκαναν ουσιαστικά... κλέβοντας.

Οι παίκτες των Τεξανών δεν σούταραν ούτε ολοκλήρωναν τις πάσες στους στόχους όπως έπρεπε και απλά πετούσαν τις μπάλες για να κερδίσουν χρόνο, με αποτέλεσμα εν τέλει η επιτροπή να τους αποβάλει, γεγονός που συμβαίνει πρώτη φορά στα χρονικά!

Για την ιστορία, στην 4η θέση έμειναν οι Γάλλοι Ζακαρί Ρισασέ των Ατλάντα Χοκς και Αλεξ Σαρ των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς που αποτέλεσαν την Team Rookie ως το Νο.1 και Νο.2 αντιστοίχως του NBA Draft 2024.

TEAM CAVS (MOBLEY & MITCHELL) ARE THE 2025 #KiaSkills CHAMPS 🏆 pic.twitter.com/blkOMl2v5G

CP3 and Wemby were DISQUALIFIED after trying to hack the NBA Skills Challenge 😭 pic.twitter.com/lXoyha5IQ4