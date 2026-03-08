Οι Μπόστον Σέλτικς πήραν το ντέρμπι της Ανατολής καθώς πέρασαν από το Κλίβελαντ κερδίζοντας τους Καβαλίερς με 109-98.

Δεύτερο ματς για τον Τζέισον Τέιτουμ μετά την επιστροφή του στην ενεργό δράση και δεύτερη σερί νίκη για τους Μπόστον Σέλτικς.

Αυτήν την φορά μέσα στο Κλίβελαντ απέναντι στους Καβαλίερς με αποτέλεσμα να φτάσει στο 43-21 ρεκόρ και να πλησιάσει ακόμα περισσότερο την κορυφή στην Ανατολή και τους Ντιτρόιτ Πίστονς (45-17).

Φυσικά τα βλέμματα στράφηκαν εκ νέου πάνω στον Τέιτουμ, ο οποίος αγωνίστηκε 27 λεπτά και είχε 20 πόντους με 4/7 δίποντα, 2/9 τρίποντα, 6/7 βολές, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Ο Τζέιλεν Μπράουν ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών με 23 πόντους, 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ την παράσταση έκλεψαν τόσο ο Πέιτον Πρίτσαρντ (18π., 7ασ.) όσο και ο Μπέιλορ Σίρμαν (16π., 4/6τρ., 10ριμπ.) οι οποίοι ήρθαν από τον πάγκο.

Για τους Καβαλίερς, ο Ντόνοβαν Μίτσελ τελείωσε το παιχνίδι με 30 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Τζέιμς Χάρντεν είχε double double με 19 πόντους και 10 ασίστ. Ο Έβαν Μόμπλεϊ βρέθηκε 31 λεπτά στο παρκέ και είχε 24 πόντους με 10/19 εντός παιδιάς και 8 ριμπάουντ.

Οι Καβαλίερς βρέθηκαν στο 39-25 ρεκόρ και στην 4η θέση της κατάταξης στην Ανατολική Περιφέρεια.

Τα δωδεκάλεπτα: 26-35, 36-56, 69-86, 98-109.