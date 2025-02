Ο Τάιλερ Χίρο είναι ο νέος κάτοχος του διαγωνισμού τριπόντων του All-Star Game του NBA αφού τα ξημερώματα της Κυριακής (16/2) νίκησε στο νήμα τον Μπάντι Χιλντ και εκθρόνισε τον Ντέμιαν Λίλαρντ.

Για ακόμα μια χρονιά, ο διαγωνισμός τριπόντων του All-Star Game του NBA επιφύλασσε δράμα και αμφίρροπο φινάλε, με τον Τάιλερ Χίρο να χαμογελά στο τέλος και να αναδεικνύεται ο νέος «βασιλιάς» των μακρινών σουτ.

Ο γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ μετά την πρόκριση στον τελικό γύρο... στο ρελαντί (19 πόντοι), ανέβασε στροφές στην τελική ευθεία συγκεντρώνοντας 24 πόντους και κερδίζοντας στο νήμα τον Μπάντι Χιλντ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς ο οποίος έμεινε στους 23 πόντους και δεν μπόρεσε στην τελευταία προσπάθεια να τον ξεπεράσει, παρά και τα διαπιστευτήρια που είχε δώσει στον πρώτο γύρο με 31 πόντους.

Την τριάδα του τελικού (και εν τέλει την τρίτη θέση) συμπλήρωσε ο Ντάριους Γκάρλαντ των Κλίβελαντ Καβαλίερς με 19 πόντους. Αξιοσημείωτη δε, η αποτυχημένη απόπειρα του Ντέμιαν Λίλαρντ να προκριθεί στον τελικό αφού έμεινε στους 18 πόντους στον πρώτο γύρο και έτσι δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί τα σκήπτρα που κατείχε επί δύο συνεχόμενες χρονιές.

