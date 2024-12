Ο Λούκα Ντόντσιτς θα αναγκαστεί να μείνει για τουλάχιστον ένα μήνα εκτός δράσης εξαιτίας του τραυματισμού του στο αριστερό του πόδι.

Οι Ντάλας Μάβερικς θα πρέπει να πορευτούν χωρίς τον Λούκα Ντόντσιτς για τουλάχιστον ένα μήνα καθώς σε περίπου 4 εβδομάδες θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του μετά τον τραυματισμό που υπέστη.

Ο Σλοβένος σταρ αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγώνα κόντρα στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς έχοντας πόνους στο αριστερό πόδι. Όπως έγινε στη συνέχεια γνωστό, το πρόβλημα ήταν θλάση ενώ αναγκάστηκε να φύγει από το γήπεδο με πατερίτσες.

Όπως έκανε γνωστό ο Σαμς Σαράνια, ο Ντόντσιτς αναμένεται να παραμείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον ένα μήνα ακόμα, αποτελώντας τεράστιο πλήγμα για την ομάδα από το Ντάλας, καθώς μετρούσε κατά μέσο όρο από 28,1 πόντους με 8,3 ριμπάουντ και 7,8 ασίστ σε 35,7 λεπτά συμμετοχής.

Dallas Mavericks star Luka Doncic will be re-evaluated in one month after sustaining a left calf strain on Christmas Day, sources tell ESPN. https://t.co/HVrzlaEzOR