Ο Λούκα Ντόντσιτς έφυγε με πατερίτσες από το γήπεδο κόντρα στους Τίμπεργουλβς και θα μείνει εκτός επ' αόριστον.

Ο Λούκα Ντόντσιτς αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το παιχνίδι των Μάβερικς με τους Τίμπεργουλβς και να πάει στα αποδυτήρια, έχοντας πόνους στο αριστερό του πόδι στην ήττα των Μάβερικς.

Συναγερμός στους Μάβερικς, αφού όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια, ο Σλοβένος θα υποβληθεί σε μαγνητική για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς. Μάλιστα αναγκάστηκε να φύγει με πατερίτσες από το γήπεδο και θα μείνει εκτός επ' αόριστον. Τεράστιο πλήγμα για την ομάδα του Ντάλας.

The Dallas Mavericks are bracing for star Luka Doncic to miss an extended period of time after sustaining a calf strain, sources tell me and @espn_macmahon. Doncic left the arena on crutches today in Dallas. He is expected to undergo an MRI on Thursday. pic.twitter.com/QKRIHfya10