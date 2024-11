Σπανούλης: «Δυνατός στην έδρα του ο Παναθηναϊκός αλλά πάμε για τη νίκη, ήξερα ότι θα επιστρέψω στη Euroleague» (vid)

Η Μονακό έχρισε τον Βασίλη Σπανούλη ως τον «εκλεκτό» για να αναλάβει την ηγεσία του πάγκου της, με τον ομοσπονδιακό προπονητή να κάνει το ντεμπούτο του με τους Μονεγάσκους το βράδυ της Παρασκευής 29/11 στο ΟΑΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι με κάθε επισημότητα ο νέος προπονητής της Μονακό, ,με τον ομοσπονδιακό τεχνικό της εθνικής, αλλά πλέον και της ομάδας του Πριγκιπάτου να παραχωρεί τις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής των Μονεγάσκων στο δημοσιογραφικό μέσο SKWEEK.

Ο Σπανούλης υπέγραψε το συμβόλαιό του με τη Μονακό για ενάμιση χρόνο με option ανανέωσης για έναν ακόμα και αφίχθη στο Πριγκιπάτο με ελικόπτερο ώστε να πιάσει αμέσως δουλειά ως αντικαταστάτης του Σάσα Ομπράντοβιτς, έχοντας ως άμεσο συνεργάτη τον Ηλία Καντζούρη.

«Μου έλειψε το τραγούδι και ο ανταγωνισμός της Euroleague»

Ποια είναι τα πρώτα συναισθήματα για την άφιξη σας στο Μονακό;

«Είναι πολύ απολαυστικό και νιώθω μεγάλη τιμή που βρίσκομαι εδώ. Τα τελευταία χρόνια η Μονακό έχει κάνει μεγάλα βήματα προόδου στη Euroleague. Το βλέπω ως μεγάλη πρόκληση που δίνει σε μένα αλλά και στους παίκτες έξτρα κίνητρο για να δουλέψουμε σκληρά και να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε στο παρκέ».

Τι σημαίνει η επιστροφή στη Euroleague για εσάς;

«Μου έλειψε η Euroleague. Για μένα είναι το ίδιο είτε ως παίκτης ή ως προπονητής. Να ακούω το τραγούδι και να ανταγωνίζομαι κόντρα στους καλύτερους. Είναι κάτι πανέμορφο. Όλα έχουν να κάνουν με τον ανταγωνισμό. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παίξουμε με τους καλύτερους και να μπορούμε να προσαρμοστούμε σωματικά και πνευματικά κόντρα στους καλύτερους».

Το περιμένατε ότι θα βρεθείτε στη Euroleague όταν ξεκινήσατε τη καριέρα σας στους πάγκους το 2022;

«Σίγουρα. Όταν ξεκινάς την καριέρα σου θες να βρεθείς στη Euroleague. Προσωπικά έκανα πολύ γρήγορα βήματα, ήξερα όμως ότι μια μέρα θα προπονήσω ομάδα της Euroleague. Δεν το λέω εγωιστικά. Είμαι ταπεινός, αλλά ξέρω τι μπορώ να κάνω στο μπάσκετ. Οι παίκτες πάντα είναι οι πρωταγωνιστές. Διάλεξα αυτήν την ομάδα επείδη πιστεύω στην προοπτική της και στους παίκτες της. Δεν έχουμε πολύ χρόνο να δουλέψουμε και να προετοιμαστούμε, όμως θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο με τους παίκτες μέσω επικοινωνίας και βίντεο και να εξηγήσουμε τους ρόλους όλων επιθετικά και αμυντικά όπως ακριβώς τα θέλουμε».

Ποια είναι η πρώτη σας κουβέντα προς τους παίκτες σας;

«Ότι διάλεξα αυτή την ομάδα επειδή την πιστεύω και ότι έχει παίκτες πεινασμένους και με κίνητρο για να πετύχουν. Και εγώ είμαι της ίδιας φιλοσοφίας και πάντα με κίνητρο και πείνα για διάκριση θα υπάρξει η ιδανική χημεία ανάμεσα σε μένα και τους παίκτες».

Υπάρχουν πράγματα που θέλετε να αλλάξετε στην ομάδα;

«Ναι, όπως όμως είπα και πριν δεν υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος να προετοιμαστούμε καλύτερα για τους αγώνες, αλλά έτσι έχει η κατάσταση. Ο κόουτς Ομπράντοβιτς έκανε καλή δουλειά εδώ. Αυτός διάλεξε τους παίκτες. Πρέπει να συνεχίσω με τη φιλοσοφία μου και να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Παράλληλα θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και τον GM της ομάδας για την υποστήριξη, το σεβασμό και την πίστη τους σε μένα και αυτό αποτελεί πρόκληση προκειμένου να τους βγάλω ασπροπρόσωπους».

Αναφορικά με το επερχόμενο παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό

«Ακόμα δεν έφυγα από την Ελλάδα και πρέπει να επιστρέψω. Αυτό όμως είναι το πρόγραμμα. Ο Παναθηναϊκός είναι από τις καλύτερες ομάδες στη Ευρώπη. Είναι οι πρωταθλητές της Euroleague. Ειδικά στο γήπεδο τους είναι πολύ δυνατός. Πρέπει να προετοιμαστούμε μέσα σε δύο μέρες και σε κάθε ματς πάμε για τη νίκη».

Μιλήσατε με τον Μάικ Τζέιμς;

«Μίλησα λίγο με τον Μάικ. Δεν είχαμε χρόνο να πούμε πολλά. Όμως θα δουλέψουμε όχι μόνο στην προπόνηση αλλά και στο πνευματικό κομμάτι».

Για την σύνδεση με τον Νικ Καλάθη

«Ο Νικ είναι από τους καλύτερους Point Guard της Euroleague εδώ και χρόνια. Είναι ο mr assist. Ξέρει το παιχνίδι πολύ καλά και βάζει τους συμπαίκτες του στο παιχνίδι. Η ικανότητα του να ελέγχει το παιχνίδι και να είναι floor general είναι μοναδική. Έχουμε πολύ καλούς παίκτες. Όλοι πρέπει να δουλέψουν και σημασία έχει η ομάδα, όχι οι μονάδες. Σίγουρα έχουμε προσωπικότητες και αυτό μετράει πολύ στη διοργάνωση αλλά πρέπει να βρούμε και τη κατάλληλη χημεία».

Ο θρυλικός πρώην γκαρντ ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στον πάγκο του Περιστερίου το 2022, με το οποίο έφτασε στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος και κατέκτησε την 3η θέση στη βαθμολογία της Stoiximan GBL.

Τη δεύτερη σεζόν συμμετείχε στο Final Four του Basketball Champions League, ενώ ολοκλήρωσε τη σεζόν τερματίζοντας εκ νέου στην 3η θέση του πρωταθλήματος.

Παράλληλα την περασμένη σεζόν αναδείχθηκε ο προπονητής της χρονιάς στο BCL, ενώ κάποιους μήνες πριν είχε αναλάβει τα ηνία του πάγκου της Εθνικής ομάδας την οποία αργότερα οδήγησε στους Ολυμπιακούς αγώνες του Παρισιού.