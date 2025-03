Η Μονακό πήρε το δράμα του Πριγκιπάτου με αντίπαλο την Φενέρμπαχτσε και επικράτησε με 91-82 για την 30η αγωνιστική της EuroLeague, κάνοντας άλμα για την πρώτη τετράδα και ντουμπλάροντας μάλιστα τις νίκες κόντρα στους Τούρκους.

Σε ένα παιχνίδι και με ένα δραματικό φινάλε αντάξιο της ποιότητας των δύο ομάδων, η Μονακό έκαμψε στο Πριγκιπάτο την αντίσταση της Φενέρμπαχτσε με 91-82 στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της EuroLeague, κάνοντας άλμα τετράδας.

Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη ανέβηκε στο 18-12 και κέρδισε ακόμα περισσότερο έδαφος στη μάχη για την κατάκτηση του πλεονεκτήματος της έδρας ενόψει playoffs. Από την άλλη, η τουρκική ομάδα έμεινε στο 20-10 και δεν κατάφερε να πλησιάσει τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό που ηττήθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ.

Το παιχνίδι ξεκίνησε σχετικά ισορροπημένα με την Φενέρ να προηγείται με 9-15 στο 5' χάρη στη δράση των ΜακΚόλουμ, Σανλί και Γκούντουριτς, αλλά τους Μάικ Τζέιμς και Ντάνιελ Τάις να απαντούν για λογαριασμό του συνόλου του Βασίλη Σπανούλη (16-18 στο 7'. Τα γκολ φάουλ των Μπάλντγουιν και Μπάνγκο έκαναν το 16-24, με τη Μονακό να αντιδρά με δικό της σερί και εν τέλει η πρώτη περίοδος έληξε στο 26-28 υπέρ των Τούρκων.

Not quite a dunk in transition 😅 #RivalrySeries pic.twitter.com/ACxjtIxz1D

Το τρίποντο του ΜακΚόλουμ έκανε το 28-35 στο 14', όμως σε εκείνο το σημείο οι Μονεγάσκοι έκαναν μια μεγάλη αντεπίθεση για να ανακτήσουν το προβάδισμα και τα ηνία του αγώνα. Με ένα επιμέρους σκορ 16-2, η Μονακό προηγήθηκε με 44-37 στο 18' με πρωταγωνιστές τους Τζόρνταν Λόιντ και Μάικ Τζέιμς. Οι Γκούντουριτς και Χέιζ Ντέιβις έδωσαν κάποιες λύσεις στους φιλοξενούμενους, αλλά ο Τζέιμς με νέο τρίποντο έγραψε το 47-43 με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου.

A strong finish to the first quarter, courtesy of Daniel Theis! @ASMonaco_Basket staying in control!🌟🤌 pic.twitter.com/FibagXBpeJ