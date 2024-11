Μία πολύ όμορφη έμπνευση του Γιάννη Αντετοκούνμπο που μετατράπηκε σε no look ασίστ από τον Ράιαν Ρόλινς.

Οι Μπακς έκαναν πρεμιέρα με νίκη στο φετινό NBA Cup, έχοντας φυσικά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μπροστάρη. Τόσο με το σκοράρισμα, όσο φυσικά και με τη δημιουργία.

Μία από τις εμπνεύσεις του ήταν και η no look πάσα του στον Ράιαν Ρόλινς. Ο τελευταίος μπορεί να έφυγε από το ματς με έναν τραυματισμό στον ώμο, αλλά μέχρι τότε πρόλαβε να κάνει καλάθι την εκπληκτική πάσα του Αντετοκούνμπο.

Ο Greek Freak δεν έδωσε την μπάλα στο hand off και προτίμησε να πασάρει με το ένα χέρι στον Ρόλινς, που ευστόχησε για τρεις.

Η no look πάσα του Αντετοκούνμπο

How about this pass from Giannis?! https://t.co/fOf3IX1DXY pic.twitter.com/Ko0cOsuXf3