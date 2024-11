Με το... δεξί μπήκαν στο φετινό NBA Cup οι Μπακς, που επικράτησαν των Τορόντο Ράπτορς με 99-85 στο Μιλγουόκι, έχοντας τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με γεμάτη στατιστική για ακόμα ένα βράδυ.

Το NBA Cup έκανε την πρεμιέρα του για φέτος και οι Μιλγουόκι Μπακς (3-8) αποδείχθηκαν κυνικοί, επικρατώντας των Τορόντο Ράπτορς (2-10) με 99-85, σε ένα παιχνίδι που θα ξεχαστεί γρήγορα από πλευράς ποιότητας, αλλά θα αφήσει... σημάδια στα «Ελάφια».

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να «καθαρίζει» άλλη μια φορά τη δουλειά, οι Μπακς που δεν είχαν τον Ντέμιαν Λίλαρντ και τον Κρις Μίντλετον, έχασαν και τον πενταδάτο Ράιαν Ρόλινς στη διάρκεια του ματς με τραυματισμό.

Ωστόσο οι 23 πόντοι του Αντετοκούνμπο που μπήκε με εντυπωσιακό τρόπο στην τρίτη περίοδο, έβαλε τους Μπακς στον δρόμο για τη νίκη. Ο Greek Freak διατήρησε την ομάδα του σε τροχιά οδηγού, καθώς μετά το 54-54, το επιμέρους 18-5 έφερε την ομάδα από το Μιλγουόκι στο +13, από όπου και δεν υπήρχε επιστροφή με 16 λεπτά για το φινάλε.

Πέραν των 23 πόντων με 9/11 δίποντα, ο Γιάννης μέτρησε και 4 ριμπάουντ εκ των οποίων το ένα επιθετικό, άλλες 7 ασίστ, αλλά και 4 μπλοκ με ισάριθμα λάθη. Έχοντας άξιο συμπαραστάτη τον Μπόμπι Πόρτις που πέτυχε άλλους 17, με τον Μπρουκ Λόπεζ να σταματάει στους 13 αλλά με 2/10 τρίποντα και τους Ράιαν Ρόλινς, Έι Τζέι Γκριν να προσθέτουν άλλους 12.

Σε ένα παιχνίδι που οι Μπακς πρόλαβαν να σουτάρουν 56 φορές για τρεις, ευστοχώντας στις 16 από αυτές, παρόλο που δεν είχαν τον Λίλαρντ. Από την πλευρά των ηττημένων Πίστονς που έπεσαν σε ρεκόρ 2-10 (θυμίζουμε πως τα παιχνίδια για το NBA Cup προστίθενται κανονικά στο ρεκόρ της κανονικής περιόδου), πρώτος σκόρερ με 32 πόντους ήταν ο Γκρέιντι Ντικ.

