Παρά το γεγονός πως έχει κατακριθεί ουκ ολίγες φορές για τις τοποθετήσεις του, ο αλλοτε NBAερ Κέντρικ Πέρκινς όχι μόνο θα παραμείνει στο ESPN αλλά θα εμφανίζεται σε 7 διαφορετικά σόου του ΝΒΑ.

Έχει τοποθετηθεί με καυστικό τρόπο για τον Λεμπρόν Τζέιμς, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και για άλλους πρώην και νυν αστέρες του ΝΒΑ, με αποτέλεσμα να κατακριθεί αρκετές φορές στη νέα του καριέρα.

Ο άλλοτε ΝΒΑερ και νυν τηλεσχολιαστής των αθλητικών δικτύων των ΗΠΑ, Κέντρικ Πέρκινς όχι μόνο συνεχίζει την σταδιοδρομία του στο νέο του τομέα αλλά η πολυετής επέκταση που υπέγραψε με το ESPN, τον καθιστά έως και περιζήτητο στο χώρο.

Και αυτό γιατί ο 40χρονος παλαίμαχος σέντερ θα εμφανίζεται πλέον σε επτά (!) διαφορετικά σόου της Αμερικής που θα αφορούν το ΝΒΑ και στα οποία θα σχολιάζει τα αθλητικά δρώμενα του κορυφαίου πρωταθλήματος του κόσμου.

Μερικές από τις πολύ ιδιαίτερες τοποθετήσεις του οι οποίες έχουν σηκώσει θύελλα αντιδράσεων κατά καιρούς, αφορούν τη σύγκριση μεταξύ Στέφεν Κάρι και Κόμπι Μπράιαντ, ενώ για καιρό είχε πάντα να λέει κάτι αρνητικο για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, μέχρι ο «Greek Freak» να κατακτήσει ένα πρωτάθλημα.

BREAKING: ESPN has signed Kendrick Perkins to a multi-year extension, & he will now appear on ABC’s NBA Countdown, ESPN’s NBA Countdown, NBA Today, Get Up, First Take, SportsCenter, and Hoop Streams.



Congratulations, Perkins! 👏 pic.twitter.com/f8aH0OI2fW