Πέρκινς: «Όσο ο ΛεΜπρόν συνεχίζει να παίζει, τόσο πληγώνει το legacy του» (vid)

Ο πρώην παίκτης του ΝΒΑ και νυν τηλεσχολιαστής, Κέντρικ Πέρκινς, σχολίασε τον πρόωρο αποκλεισμό των Λέικερς στον α' γύρο των play off και την πορεία του ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο Κέντρικ Πέρκινς, πρωταθλητής με τους Μπόστον Σέλτικς το 2008 και νυν τηλεσχολιαστής του ΝΒΑ κλήθηκε να σχολιάσει τη νέα αποτυχία των Λέικερς στα play off, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό στα προημιτελικά της Δύσης από τους Ντένβερ Νάγκετς με 4-1 νίκες.

Ο Πέρκινς αναφέρθηκε στον ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος έχει λαμβάνειν 51.4 εκατομμύρια δολάρια για την επόμενη σεζόν (player option) και σύμφωνα με τον Shams Charania, οι «Λιμνάνθρωποι» είναι διατεθειμένοι να επιλέξουν στο NBA Draft τον Μπρόνι Τζέιμς ώστε ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στη λίγκα να ζήσει το όνειρό του και να παίξει με τον γιο του.

«Μακάρι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς να αποσυρθεί... Όσο περισσότερο συνεχίζει να παίζει, τόσο περισσότερο θα πληγώνει το legacy του και τόσο περισσότερο θα βγαίνει ζημιωμένος στην κουβέντα περί GOAT» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πέρκινς.

"I wish LeBron James would retire... The more LeBron James continues to play the game of basketball, the more it's going to hurt his legacy and the more it's going to continue to hurt his GOAT argument."



