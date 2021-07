Ο κόσμος ανατράπηκε και ο Πέρκινς υποκλίνεται στο μεγαλείο του Γιάννη! (pics)

Ο Κέντρικ Πέρκινς, μετά από όλα όσα έχει πει για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ήρθε η ώρα να υποκλιθεί στο μεγαλείο του.

Η στιγμή που όλοι περίμεναν είναι γεγονός. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έφτασε στην κορυφή του ΝΒΑ και ο Κέντρικ Πέρκινς δεν έχει άλλη επιλογή, πέρα από το να υποκλιθεί στο μεγαλείο του.

Είναι γνωστό ότι ο Πέρκινς δεν είχε ιδιαίτερη συμπάθεια στον Έλληνα σταρ, αφού δεν έχανε ευκαιρία να τον υποβιβάζει και να μιλάει υποτιμητικά για την αξία του. Έφτασε όμως εκείνη η στιγμή που ο Γιάννης τον ανάγκασε σε... κωλοτούμπα.

Ο γνωστός σχολιαστής, μέσω twitter, έστειλε τα συγχαρητήρια του και υποκλίθηκε στο μεγαλείο του.

«Ο Γιάννης έχει μια από τις κορυφαίες εμφανίσεις σε Τελικούς στην ιστορία. Υποκλίνομαι στον Γιάννη, μετά από αυτή την τρομερή εμφάνιση. Συγχαρητήρια στο Μιλγουόκι. Ταπεινότητα, χαρακτήρας, θυσία αυτές οι 3 λέξεις περιγράφουν τον Γιάννη. Ο τρόπος που χειρίστηκε αυτούς τους Τελικούς εντός και εκτός παρκέ, δεν μπορώ να αντισταθώ από το να γίνω φαν του».

